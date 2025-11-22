رئیس شورای شهر اهواز از تصویب لایحه مجوز انتشار و فروش ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرح توسعه قطار شهری و طرح توسعه ناوگان اتوبوسرانی شهر اهواز در جلسه علنی امروز شورا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدمهدی مطیعی با اشاره به برگزاری دویست و پانزدهمین جلسه علنی شورای شهر اظهار کرد: در جلسه امروز اول آذرماه، هشت دستور کار داشتیم که لایحه پیشنهادی شهرداری اهواز مبنی بر حمایت و اختصاص ۱۵۰ میلیون تومان (برای هر نفر) کمک بلاعوض برای ۲۰۰ نفر از رانندگان واجد شرایط تاکسی به منظور نوسازی ناوگان تاکسیرانی با موافقت اعضای شورای شهر، تصویب شد.

وی افزود: همچنین با لایحه پیشنهادی شهرداری اهواز مبنی بر مجوز انتشار و فروش ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای سال ۱۴۰۴، ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای طرح توسعه قطار شهری و ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای طرح توسعه ناوگان اتوبوسرانی شهر اهواز با تعهد باز پرداخت ۵۰ درصد شهرداری و ۵۰ درصد دولت موافقت شد و مورد تصویب قرار گرفت.

رئیس شورای شهر اهواز گفت: همچنین لایحه مناقصه پروژه روکش آسفالت بلوار مسیر پل ششم حد فاصل میدان فولاد تا باند کندرو بلوار مدرس در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری با اعتبار ۵۵ میلیارد و ۲۱۳ میلیون تومان مورد موافقت شد و این لایحه هم مصوب شد.

وی افزود: در جلسه امروز دیگر لایحه شهرداری اهواز هم مبنی بر صدور اسناد مالکیت واحد‌های مسکونی کوی طاهر به نام ساکنان با رعایت طرح مصوب کمیسیون ماده ۵، به عنوان هدیه مقام معظم رهبری، با اکثریت آراء تصویب شد.