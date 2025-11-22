چهار هزار دانش آموز مدارس خراسان رضوی از ابتدای آبان امسال تاکنون، به اردو‌های راهیان نور اعزام شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون اجرایی سپاه امام رضا (ع) با تاکید بر اینکه این کاروان به نیابت از شهدای دانش آموز و با نام فرستادگان امام رضا (ع) اعزام می‌شوند، گفت: اعزام هشت هزار دانش آموز از مدارس خراسان رضوی، هدف گذاری شده است که از ۲۰ آبان تاکنون، چهار هزار دانش آموز در دو مرحله اعزام شده‌اند.

سرهنگ پاسدار محمدرضا غفاری افزود: بازدید از مناطق عملیاتی جنوب کشور در دفاع مقدس هشت ساله و آشنایی دانش آموزان با فرهنگ ایثار و مقاومت، از جمله اهداف اعزام کاروان دانش آموزی به راهیان نور است.