بر اثر حمله رژیم صهیونیستی به یک خودرو در غزه ۵ فلسطینی به شهادت رسیدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه الجزیره از شهادت ۵ فلسطینی در حمله رژیم صهیونیستی به یک خودرو در غزه خبر داد.

رادیو نظامیان رژیم صهیونیستی اعلام کرد: هدف از حمله به این خودرو ترور علاء حدیدی مسئول بخش تسلیح گردان قسام شاخه نظامی جنبش حماس بوده است.

عملیات ترور در غزه با هماهنگی آمریکا صورت گرفت

شبکه الجزیره گزارش داد: سازمان پخش رسانه‌ای اسرائیل اعلام کرد حمله به غزه (عملیات ترور) با هماهنگی مرکز هماهنگی نظامی آمریکا در کریات گات انجام شد.

رادیو رژیم صهیونیستی هم به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد این عملیات ترور در واکنش به نقض آتش بس توسط حماس طی صبح امروز صورت گرفت.