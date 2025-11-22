برگزاری آیین نشان برکت، نکوداشت گروه‌های جهادی و مردمی همکار بنیاد برکت

نخستین آیین «نشان برکت» ویژه تجلیل از گروه‌های جهادی و مردمی همکار بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان بوشهر، با حضور جمعی از فعالان جهادی و نیرو‌های مردمی برگزار شد و از گروه‌های برتر در حوزه‌های مختلف خدمت‌رسانی تقدیر شد.