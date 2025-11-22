برگزاری آیین نشان برکت، نکوداشت گروههای جهادی و مردمی همکار بنیاد برکت
نخستین آیین «نشان برکت» ویژه تجلیل از گروههای جهادی و مردمی همکار بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان بوشهر، با حضور جمعی از فعالان جهادی و نیروهای مردمی برگزار شد و از گروههای برتر در حوزههای مختلف خدمترسانی تقدیر شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، منوچهر دانشمند مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان بوشهر، در این مراسم با قدردانی از تلاشهای خالصانه گروههای جهادی گفت:آیین نشان برکت، بزرگداشت روحیهای است که ریشه در ایمان و مردمباوری دارد. گروههای جهادی سرمایههای ارزشمند اجتماعی هستند که با تخصص، خلوص و همت بلند خود، در سختترین شرایط کنار مردم میایستند و با رویکردی امیدآفرین، مسیر خدمت و پیشرفت را هموار میکنند.
وی افزود: هدف ما در بنیاد برکت حمایت حداکثری از همین ظرفیتهای مردمی است؛ ظرفیتهایی که در حوزههای عدالت آموزشی، بهداشت و سلامت، آسیبهای اجتماعی، بانوان و خانواده، جمعیت و فرزندآوری، پیشرفت منطقهای، عمران و زیرساخت و همچنین هنر و رسانه نقشآفرینی مؤثری داشتهاند.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان بوشهر با اشاره به اهمیت این رویداد، اظهار کرد: آیین نشان برکت تنها یک تقدیر نمادین نیست؛ بلکه آغاز دور تازهای از همکاری، همافزایی و شتاببخشی به حرکتهای جهادی در استان بوشهر است. ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بهعنوان یک نهاد پشتیبان، خود را موظف میداند که در کنار گروههای مردمی بایستد و زمینه رشد، توانمندسازی و گسترش خدمترسانی را فراهم کند.
این مراسم با معرفی و تقدیر از گروههای ممتاز در هشت محور اصلی خدمترسانی به کار خود پایان داد.