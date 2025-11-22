به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دانشگاه پیام‌نور مرکز مهریز امروز همزمان با ایام عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، میزبان پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام انقلاب اسلامی بود و فضای دانشگاه سرشار از معنویت، احترام و تجلیل از فرهنگ ایثار شد.

در این آیین، دانشجویان، اساتید، کارکنان دانشگاه و جمعی از مسئولان با حضور در کنار پیکر این شهید والامقام، با آرمان‌های انقلاب اسلامی و راه شهدا تجدید میثاق کردند.

شرقی، رئیس دانشگاه پیام‌نور مرکز مهریز، در این مراسم گفت: مراسم امروز فرصتی برای پیمان مجدد با شهدای گران‌قدر است و دانشگاه پیام‌نور افتخار دارد که میزبان پیکر یکی از شهدای گمنام انقلاب اسلامی باشد. دانشگاه کانون دانش و حکمت است و حضور این شهید یادآور آن است که علم باید همراه با اخلاق، معرفت و مسئولیت‌پذیری باشد تا اهداف انقلاب اسلامی، یعنی خدمت به مردم، عدالت و کرامت انسانی محقق شود.

وی افزود: امیدواریم این حضور معنوی، زمینه‌ای برای بازنگری در مسیر علمی و اخلاقی جامعه دانشگاهی باشد و پیمان امروز دانشگاهیان با شهدا در عمل و پیشبرد علمی کشور استمرار یابد.

پیکر مطهر این شهید گمنام پس از مراسم استقبال، وداع دانشگاهیان و مردم مهریز، بدرقه و به محل بعدی تشییع منتقل شد.