پخش زنده
امروز: -
دانشگاه پیامنور مرکز مهریز امروز همزمان با ایام عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، میزبان پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام انقلاب اسلامی بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دانشگاه پیامنور مرکز مهریز امروز همزمان با ایام عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، میزبان پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام انقلاب اسلامی بود و فضای دانشگاه سرشار از معنویت، احترام و تجلیل از فرهنگ ایثار شد.
در این آیین، دانشجویان، اساتید، کارکنان دانشگاه و جمعی از مسئولان با حضور در کنار پیکر این شهید والامقام، با آرمانهای انقلاب اسلامی و راه شهدا تجدید میثاق کردند.
شرقی، رئیس دانشگاه پیامنور مرکز مهریز، در این مراسم گفت: مراسم امروز فرصتی برای پیمان مجدد با شهدای گرانقدر است و دانشگاه پیامنور افتخار دارد که میزبان پیکر یکی از شهدای گمنام انقلاب اسلامی باشد. دانشگاه کانون دانش و حکمت است و حضور این شهید یادآور آن است که علم باید همراه با اخلاق، معرفت و مسئولیتپذیری باشد تا اهداف انقلاب اسلامی، یعنی خدمت به مردم، عدالت و کرامت انسانی محقق شود.
وی افزود: امیدواریم این حضور معنوی، زمینهای برای بازنگری در مسیر علمی و اخلاقی جامعه دانشگاهی باشد و پیمان امروز دانشگاهیان با شهدا در عمل و پیشبرد علمی کشور استمرار یابد.
پیکر مطهر این شهید گمنام پس از مراسم استقبال، وداع دانشگاهیان و مردم مهریز، بدرقه و به محل بعدی تشییع منتقل شد.