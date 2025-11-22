انجام تست HIV، اقدامی ساده و حیاتی برای حفظ سلامت فرد و جامعه است، اما بسیاری از افراد به دلیل نگرانی از قضاوت و برچسب خوردن، از مراجعه برای تست خودداری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز بهداشت خوزستان با بیان اینکه انگ و استیگما درباره تست HIV یکی از جدی‌ترین موانع سلامت عمومی است، گفت: حذف این انگ نه‌تنها به افزایش انجام تست و تشخیص زودهنگام کمک می‌کند بلکه در کاهش انتقال HIV، کاهش اضطراب افراد در معرض خطر و ارتقای سلامت روان جامعه نقش مهمی دارد.

دکتر مهرداد شریفی با اشاره به اجرای پویش «من هم تست HIV می‌دهم» از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر اظهار کرد: با وجود پیشرفت‌های چشمگیر پزشکی در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان HIV، یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر پیشگیری، تشخیص و درمان این بیماری، انگ و تبعیض اجتماعی مرتبط با انجام تست است.

انگ درباره HIV از کجا می‌آید؟

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: انگ مرتبط با HIV شامل نگرش‌های منفی، قضاوت، ترس و باور‌های نادرست در مورد افرادی است که تست می‌دهند یا مبتلا هستند.

وی ادامه داد: این انگ معمولا ریشه در ناآگاهی و اطلاعات نادرست درباره راه‌های انتقال HIV، ارتباط دادن HIV با رفتار‌های پرخطر یا غیراخلاقی، ترس افراطی، وسواس و نگرانی از بیماری حتی با وجود امکان درمان مؤثر و زندگی سالم مبتلایان و باور‌ها و ارزش‌های فرهنگی یا ساختاری یا مذهبی که به بیماری برچسب‌های اخلاقی نسبت می‌دهند، دارند.

تاثیر انگ بر رفتار‌های سلامت

شریفی گفت: این انگ موجب ترس از قضاوت خانواده و جامعه و عدم مراجعه برای تست، پنهان‌کاری و عدم مشارکت در برنامه‌های آموزشی، کاهش دسترسی به درمان زودهنگام و افزایش انتقال ویروس در جامعه و افزایش اضطراب، افسردگی و مشکلات روانی در افرادی که احساس می‌کنند ممکن است برچسب بخورند، می‌شود.

وی در خصوص پیامد‌های بهداشتی و اجتماعی تشخیص دیرهنگام HIV بیان کرد: افزایش هزینه‌های درمانی به دلیل شروع دیرهنگام مراقبت، کاهش اثربخشی برنامه‌های پیشگیری و گسترش ترس و ناآگاهی اجتماعی پیامد‌های بهداشتی و اجتماعی تشخیص دیرهنگام HIV هستند.

راهکار‌های کاهش انگ و افزایش مشارکت در تست HIV

رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: در این زمینه آموزش و آگاه‌سازی عمومی از طریق توضیح علمی درباره راه‌های انتقال و پیشگیری، ارائه خدمات تست محرمانه و رایگان و بدون نیاز به اطلاعات شناسایی و تقویت مهارت‌های ارتباطی کارکنان سلامت برای برخورد بدون قضاوت ضروری است.

وی اضافه کرد: به کارگیری افراد تاثیرگذار و سفیران سلامت در کاهش تابو و انگ، تبدیل تست HIV به یک اقدام روتین مانند تست قند و فشار خون به منظور کاهش حساسیت و پخش کلیپ و فیلم مرتبط با موضوع انگ مرتبط با تست HIV هم در این زمینه توصیه می‌شود.

شریفی در ادامه بیان کرد: انگ و استیگما درباره تست HIV یکی از جدی‌ترین موانع سلامت عمومی است. حذف این انگ نه تنها به افزایش انجام تست و تشخیص زودهنگام کمک می‌کند بلکه در کاهش انتقال HIV، کاهش اضطراب افراد در معرض خطر و ارتقای سلامت روان جامعه نقش مهمی دارد.

وی افزود: تغییر نگرش عمومی، آموزش هدفمند و فراهم کردن خدمات محرمانه، سه ستون اصلی مبارزه با این انگ هستند.