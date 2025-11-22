ورزشکاران اصفهانی در ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی در عربستان موفق به کسب ۲ نشان طلا، ۲ نقره و ۳ نشان برنز شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان، کاروان ورزش ایران که نام «سفیران اقتدار» و با شعار «امید ایران» با ۱۹۰ ورزشکار در ۲۰ رشته به رقابت پرداخت و با کسب ۲۹ نشان طلا، ۱۹ نقره و ۳۳ برنز بعد از ترکیه و ازبکستان در جایگاه سوم قرار گرفتند.

در این میان ۱۴ ورزشکار اصفهانی حاضر در کاروان کشورمان موفق به کسب هفت نشان رنگارنگ شدند.

مسعود یوسف، به همراه تیم ملی فوتسال کشورمان با شکست مراکش در فینال بازی‌های کشور‌های اسلامی به مقام قهرمانی دست یافت.

علیرضا معینی، ملی پوش دسته ۹۶ کیلوگرم وزنه برداری ایران کسب با دو مدال نقره و یک برنز به کارش پایان داد.

سهیلا منصوریان، نماینده وزن کمتر از ۶۰ کیلوگرم ووشو به نشان طلا دست یافت، شهربانو منصوریان نیز در وزن کمتر از ۷۰کیلوگرم ووشو به نشان برنز بسنده کرد.

تیم ملی هندبال بانوان ایران با حضور هدیه حافظ و حدیثه نوروزی از اصفهان با شکست ازبکستان در دیدار رده‌بندی، مقام سوم این مسابقات را کسب کرد.

در فینال شنای ۵۰ متر پروانه مردان، مهرشاد افقری، نماینده اصفهانی کشورمان به آب زد و با کسب زمان ۵۵.۱۲ ثانیه در رده هفتم قرار گرفت.

در مسابقات دوگانه در بخش نخست رقابت‌ها که شامل دویدن ۵ کیلومتر بود، حدیث نصر آزادانی از اصفهان در رتبه ششم قرار گرفت، در دوچرخه‌سواری ۲۰ کیلومتر پنجم شد و در دویدن ۲.۵ کیلومتر در جایگاه ششم ایستاد.

ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی که ازروز ۱۶ آبان به میزبانی ریاض عربستان آغاز شد، شامگاه جمعه ۳۰ آبان به پایان رسید.