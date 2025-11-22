ارائه بیش از ۴۹ میلیارد تومان خدمات رایگان بسیج به مردم سرخس
بسیج در یک سال گذشته، ۴۹ میلیارد و پانصد میلیون خدمات رایگان به مردم شهرستان سرخس ارائه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سرخس گفت: در حوزه سازندگی و محرومیتزدایی بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال، در بخش اشتغالزایی و درمان ۶۵ میلیارد ریال، در فعالیتهای فرهنگی و ورزشی ۴۶ میلیارد ریال و در خدمات اجتماعی، محور عملیاتی شهید برونسی بیش از ۶ میلیارد ریال در یک سال گذشته هزینه شده است
مجید آذرکیش افزود: بسیج از دوران دفاع مقدس تا امروز در عرصههای سازندگی، محرومیتزدایی، مقابله با بحرانهای سیل، زلزله و کرونا و همچنین حفظ امنیت مردمی منشأ خیر و برکت بوده است.
وی گفت: بسیجیان خدمت را برای رضای خدا انجام میدهند و هیچ نگاه حزبی و سیاسی ندارند و هدف آنها کمک به مردم و اعتلای ایران اسلامی است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سرخس با اشاره به شعار محوری هفته بسیج امسال که با عنوان «بسیج، مردم، اقتدار ملی» نامگذاری شده است، بیان کرد: بیش از ۲۰۰ عنوان برنامه در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، سازندگی، ورزشی و جهاد تبیین همزمان با هفته بسیج در این شهرستان اجرایی میشود.
آذرکیش با تشریح برنامههای شاخص هفته بسیج عنوان کرد: روز جمعه تشییع پیکر مطهر شهید گمنام و همایش «بوی پیراهن یوسف» برگزار میشود.
وی اضافه کرد: روز شنبه نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و برنامههای فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد و در روزهای بعد یادوارههای شهدا، همایش مادران فاطمی، اردوی جهادی جامعه پزشکی و رزمایشهای خدمترسانی در مناطق محروم را داریم.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سرخس خاطرنشان کرد: همایش بزرگ اقتدار بسیجیان در روز چهارشنبه در مصلای نماز جمعه با حضور نماینده مردم سرخس در مجلس و مسئولان استانی برگزار میشود.