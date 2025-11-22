جنگلهای نمنق جلفا در محاصره آتش
آتشسوزی وسیع در جنگلهای منطقه نمنق شهرستان جلفا بخش قابل توجهی از پوشش گیاهی این محدوده را درگیر کرد و نیروهای امدادی، منابع طبیعی، محیطزیست و اهالی روستاهای اطراف همچنان در حال عملیات مهار حریق هستند.
بنا بر اعلام منابع میدانی، چندین دستگاه خودروی آتشنشانی، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، بسیج مردمی و گروههای داوطلب در محل حادثه حاضر شدهاند و عملیات اطفا بهصورت زمینی و دستی در حال انجام است.
یحیی دشتی فرماندار جلفا ضمن اعلام آمادهباش کامل دستگاههای اجرایی گفت: اولویت اصلی جلوگیری از پیشروی آتش به سمت ارتفاعات و نقاط مسکونی است.
مسئولان منابع طبیعی نیز هشدار دادهاند که هرگونه فعالیت انسانی و بیاحتیاطی در روزهای خشک و گرم سال میتواند منشا آتشسوزیهای گسترده باشد و از مردم منطقه خواستهاند از حضور غیرضروری در مناطق جنگلی تا پایان عملیات خودداری کنند.
مجید فرشی مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی نیز اعلام کرد که این حادثه از شب گذشته آغاز شده و نیروهای محیط زیست، منابع طبیعی، هلالاحمر و بسیج از دیشب تاکنون بهصورت مداوم در حال مهار و اطفای حریق هستند. سه شهرستان خداآفرین، ورزقان و کلیبر برای کمکرسانی وارد عمل شدهاند.
وی ادامه داد: علت حادثه در دست بررسی است و احتمال میرود ناشی از خطای انسانی باشد.
وی گفت: با توجه به فصل پاییز، بخش عمده خسارات مربوط به سوختن برگهای درختان است و بررسی دقیقتر پس از کنترل کامل آتش انجام خواهد شد.
گزارش تکمیلی و برآورد میزان خسارت پس از پایان عملیات اعلام خواهد شد.