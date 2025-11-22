۷۲۰ برنامه به مناسبت هفته بسیج در پایگاه‌ها، حوزه‌ها و اقشار و رده‌های مختلف ناحیه مقاومت بسیج امام صادق (ع) اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق (ع) اصفهان گفت: دیدار با ۱۲۰۰ خانواده شهدا، پویش نصب عکس شهدا در محله‌ها، برگزاری ۱۸۰ یادواره شهدا و مراسم «شهید؛ آبروی محله» به صورت محله‌محور، عطر افشانی گلزار‌های شهدا با حضور راویان دفاع مقدس، برگزاری میقات صالحین با حضور ۱۱۰ حلقه صالحین در نماز باران گلستان شهدا و مصلای نماز جمعه و شرکت پنج‌هزار نفر در مسابقات قرآن کریم در رده‌های مختلف بسیج، از جمله این برنامه‌ها است.

سرهنگ پاسدار محمدرضا قاسمیان به برنامه‌های خدمت‌رسانی بسیج اشاره کرد و افزود: راه‌اندازی میز خدمت در مساجد، برپایی ایستگاه‌های فرهنگی همراه با موکب در سطح معابر اصلی، فعال شدن ۱۸ گروه جهادی و خدمت به مردم، اعطای وام‌های خوداشتغالی، و تامین ایزوگام برای مناطق محروم از دیگر برنامه‌های خدمت رسانی بسیج است.

وی افزود: همچنین این هفته مسابقات ورزشی در چهار رشته فوتبال والیبال، تیراندازی و بازی‌های بومی محلی در پایگاه‌های بسیج شهر اصفهان برگزار می‌شود.

قاسمیان از برگزاری پاتوق‌های تئاتر و سرود، برگزاری نمایشگاه طرح اسوه و معرفی پایگاه‌های نمونه در حسینیه بسیج خبر داد و گفت: پویش کتابخوانی «خط امین»، برگزاری جلسات تبیین در سطح محله‌ها و مساجد، اکران فیلم در مساجد و پایگاه‌های بسیج محلی، برقراری گشت‌های رضویون به صورت نمادین ودیدار با جانبازان در آسایشگاه جانبازان، از برنامه‌های این هفته است.

قاسمیان به اعزام کاروان راهیان نور مدارس به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اشاره کرد و ادامه داد: تابستان امسال طرح نشاط و تعالی با حضور ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر و با هدف تقویت انس دانش‌آموزان با مساجد برگزار شد.

وی اضافه کرد: همچنین در راستای تقویت رابطه نوجوانان و مسجد و مدرسه، طرح شهید بهنام محمدی در حال اجرا است و حدود ۹۲ مدرسه و پایگاه در سطح این ناحیه مرتبط و موفقیت‌هایی به همراه داشته است.