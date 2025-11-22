حدود دو هزار و ۵۰۰ دستگاه کامیون ایرانی در گمرک‌های هرات و اسلام‌قلعه افغانستان، متوقف و در انتظار ورود به ایران هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر پایانه مرزی دوغارون تایباد گفت: این کامیون‌های ایرانی شامل انواع مختلف حامل سوخت، کانتینردار، چادری و کفی هستند.

اسماعیل پورعابد افزود: هم‌اکنون ناوگانی که به مقصد گمرک‌های اسلام‌قلعه و هرات بارگیری می‌کنند، به ترتیب ۹ و ۱۴ شب توقف دارند و این میزان خواب کامیون‌ها در چند ماه اخیر بی‌سابقه بوده است.

او ادامه داد: این محدودیت را طرف افغانستانی برای ناوگان ایرانی ایجاد کرده است و از مسئولان این کشور درخواست می‌کنیم ورود کامیون‌های ایرانی و افغانستانی به مرز دوغارون به یک نسبت و متعادل باشد.

پورعابد با اشاره به اینکه بیشترین آمار خروج ناوگان از دو سوی مرز، متعلق به طرف ایران است، بیان کرد: به عنوان مثال در آبان‌ماه امسال، ۱۲ هزار و ۳۱۹ دستگاه کامیون از طریق مرز دوغارون به سمت افغانستان خارج شدند؛ در حالی که ۱۰ هزار و ۷۳۹ دستگاه کامیون به ایران وارد شدند که این میزان اختلاف، لزوم متعادل‌سازی کشور مقابل را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: محدودیت وضع‌شده برای ناوگان ایرانی، بسیاری از رانندگان را به چالش کشیده است و آنها مجبور به اقامت با وجود کمترین امکانات رفاهی در گمرک اسلام‌قلعه افغانستان هستند.

مدیر پایانه مرزی دوغارون اضافه کرد: همچنین کشور افغانستان باید زیرساخت‌های نظارتی و دستگاه‌های آشکارسازی را در گمرک خود فراهم کند که این سبب تسهیل در تردد‌ها و کاهش نرخ قاچاق کالا و مواد مخدر خواهد شد.

پورعابد درباره پیگیری‌ها برای رفع مسائل مرزی گفت: با تاکید دستگاه قضایی، طرح «یک به یک» با سازوکار خروج یک کامیون افغانستانی به ازای ورود یک کامیون ایرانی در حال انجام است که باعث بازگشت هر چه بیشتر ناوگان و رانندگان ایرانی می‌شود.

وی تصریح کرد: در آخرین ملاقات مرزی با مسئولان گمرک اسلام‌قلعه توافق شد که در روز‌های جمعه نیز دستگاه‌های اجرایی و امنیتی دو سوی مرز فعال باشند و ورود و خروج ناوگان تا برطرف شدن مسائل، تداوم یابد.