دفتر نهاد امامت جمعه کیش، اعلام کرد: تجمع عزاداران فاطمی در ظهر شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مصلی کیش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مراسم عزاداری شهادت‌ ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دوشنبه سوم آذر از ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود و عزاداران با اجتماع در مصلی کیش در غم شهادت بانوی دوعالم سوگواری می‌کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محمد صبوحی در این مراسم سخنرانی و عمران شایسته و سعید رییسی در عزای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مداحی می‌کنند.

مراسم روضه خانگی شهادت حضرت فاطمة زهرا سلام الله علیها ویژه بانوان دوشنبه سوم آذر از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در فاز یک شهرک صدف، خیابان خراسان، حنانه شرقی کوچه بنان، پلاک ۹۳ واحد یک برگزار می‌شود.