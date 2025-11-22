کارشناس هواشناسی لرستان از حاکم بودن جوی آرام و پایدار تا دو روز آینده در استان خبر داد.

جوی آرام و پایدار در لرستان

جوی آرام و پایدار در لرستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛کارشناس اداره کل هواشناسی استان لرستان گفت:بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی تا دو روز آینده برای همه نقاط استان جوی آرام و پایدار همراه با آسمانی صاف و در برخی مناطق گاهی با افزایش سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

بهمن محمدی مقدم افزود: برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه پوشش ابر و گاهی افزایش سرعت باد پدیده‌های غالب آسمان استان خواهد بود .

کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان بیان کرد: از نظر نوسانات دمایی، طی ۴۸ ساعت آینده، تغییرات محسوسی در روند دماهای روزانه و شبانه مشاهده نمی‌شود.