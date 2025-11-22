پخش زنده
با پیشرفت ۹۱ درصدی پروژه دوخطهکردن راهآهن زنجان – قزوین، تکمیل این مسیر ریلی مهم به بهرهبرداری نزدیک شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل راهآهن شمالغرب کشور از پیشرفت ۹۱ درصدی پروژه دوخطهکردن راهآهن زنجان – قزوین خبر داد و گفت: عملیات اجرایی در ماههای اخیر شتاب گرفته و بخش عمدهای از زیرساختها تکمیل شده است.
این پروژه با طول ۱۸۱ کیلومتر و چهار قطعه اصلی، پس از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان در سال ۱۳۹۵ آغاز شد و با سرمایهگذاری بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان، بخش مهمی از شبکه حملونقل ریلی استان را تشکیل میدهد.
با تکمیل طرح، ظرفیت حمل بار از ۷ به ۱۶ میلیون تن و جابهجایی مسافر از ۱.۵ به ۲.۸ میلیون نفر در سال افزایش خواهد یافت.
همچنین اتصال مراکز بار، صنایع و شهرکهای صنعتی، کاهش زمان سفر و افزایش سرعت قطار تا ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت از دیگر دستاوردهای این پروژه است.
تیم اعزامی استانداری زنجان ضمن ارزیابی روند کار، بر اهمیت راهبردی پروژه و ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی برای تسریع در تکمیل آن تأکید کردند.