با پیشرفت ۹۱ درصدی پروژه دوخطه‌کردن راه‌آهن زنجان – قزوین، تکمیل این مسیر ریلی مهم به بهره‌برداری نزدیک شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل راه‌آهن شمالغرب کشور از پیشرفت ۹۱ درصدی پروژه دوخطه‌کردن راه‌آهن زنجان – قزوین خبر داد و گفت: عملیات اجرایی در ماه‌های اخیر شتاب گرفته و بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها تکمیل شده است.

این پروژه با طول ۱۸۱ کیلومتر و چهار قطعه اصلی، پس از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان در سال ۱۳۹۵ آغاز شد و با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان، بخش مهمی از شبکه حمل‌ونقل ریلی استان را تشکیل می‌دهد.

با تکمیل طرح، ظرفیت حمل بار از ۷ به ۱۶ میلیون تن و جابه‌جایی مسافر از ۱.۵ به ۲.۸ میلیون نفر در سال افزایش خواهد یافت.

همچنین اتصال مراکز بار، صنایع و شهرک‌های صنعتی، کاهش زمان سفر و افزایش سرعت قطار تا ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت از دیگر دستاوردهای این پروژه است.

تیم اعزامی استانداری زنجان ضمن ارزیابی روند کار، بر اهمیت راهبردی پروژه و ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در تکمیل آن تأکید کردند.