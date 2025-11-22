به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه لامرد گفت: پیکر مطهر این شهید والامقام که نماد ایثار و فداکاری رزمندگان وطن است، ابتدا در مدارس شهرستان لامرد مورد استقبال دانش‌آموزان و فرهنگیان قرار گرفت و فضای آموزشی لامرد را معطر به یاد شهدا کرد.

سرهنگ گله‌داریان افزود: پیکر این شهید گمنام سپس در بخش‌های مرکزی لامرد، اشکنان، علامرودشت، چاه‌ورز و خیرگو تشییع شد و مردم مؤمن این مناطق با حضور پرشور خود وفاداری‌شان را به آرمان‌های دفاع مقدس به نمایش گذاشتند.

او با بیان نقش مهم شهرستان لامرد در دوران دفاع مقدس اضافه کرد: لامرد در دوران دفاع مقدس،۲۶۱ شهید گلگون‌کفن را تقدیم انقلاب اسلامی کرده و این افتخار بزرگ، سندی ماندگار از غیرت و ایمان مردم این دیار است.