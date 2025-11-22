به مناسبت هفته بسیح از خانوادههای معظم شهدای جنگ ۱۲ روزه و دانشجویان نخبه شاهد و ایثارگر لرستان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ مهرداد دادستانی رئیس دانشگاه لرستان گفت:در مراسمی در گرامیداشت هفته بسیح از جمعی از خانوادههای معظم شهدای جنگ دوازده روزه و دانشجویان نخبه شاهد و ایثارگر در دانشگاه لرستان تجلیل شد .
مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای لرستان هم گفت: جامعهای که فرهنگ ایثار و مقاومت را زنده نگه دارد، هیچگاه در برابر فشارها و تهدیدها سر فرود نمیآورد.
حجت الاسلام مؤیدی افزود: خانوادههای شهدا، سرمایههای اصلی امنیت و عدالت در کشور هستند و نسل جوان به خصوص نخبگان باید این مسیر را با آگاهی و تلاش علمی ادامه دهد.