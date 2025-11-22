به مناسبت هفته بسیح از خانواده‌های معظم شهدای جنگ ۱۲ روزه و دانشجویان نخبه شاهد و ایثارگر لرستان تجلیل شد.

دادستانی رئیس دانشگاه لرستان گفت: در مراسمی در گرامیداشت هفته بسیح از جمعی از خانواده‌های معظم شهدای جنگ دوازده‌ روزه و دانشجویان نخبه شاهد و ایثارگر در دانشگاه لرستان تجلیل شد . به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ مهرداد

مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌های لرستان هم گفت: جامعه‌ای که فرهنگ ایثار و مقاومت را زنده نگه دارد، هیچ‌گاه در برابر فشارها و تهدیدها سر فرود نمی‌آورد.



