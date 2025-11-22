پخش زنده
20 زایمان موفق با روشهای کمکباروری در مرکز امام رضا(ع) کاشان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان همچنین ارائه خدمات تخصصی به بیش از هزار و ۸۰۰ زوج نابارور را ازدیگر موفقیت های این مرکز درمانی برشمرد و گفت: این تعداد زایمان موفق با اجرای روشهای کمکباروری در نیمه نخست امسال در این مرکز انجام شده است.
محمدرضا فاضل با بیان اینکه این مرکز بهعنوان تنها مرکز درمان ناباروری در شمال استان اصفهان فعال است، افزود: در این مدت تعداد قابل توجهی از خدمات پیشرفته درمان ناباروری بهرهمند شدهاند.
وی با اشاره به حمایتهای مالی از زوجین نابارور ادامه داد: هزینههای درمانی در این مرکز بهصورت حمایتی و با تعرفه دولتی محاسبه میشود، تا فشار اقتصادی برخانوادهها کاهش یابد.
فاضل همچنین، از کسب مجوز رسمی گردشگری سلامت با تلاش این مرکز خبر داد و افزود: دریافت این مجوز، امکان ارائه خدمات تخصصی ناباروری به مراجعان خارجی بهویژه از کشورهای همسایه را فراهم کرده و ظرفیت جدیدی در توسعه خدمات بینالمللی سلامت ایجاد کرده است.
وی گفت: توسعه خدمات درمانی و ثبت نتایج موفق بارداری در این مرکز، گام مهمی در راستای تحکیم بنیان خانواده و تبدیلشدن کاشان به یکی از قطبهای درمان ناباروری در کشور و منطقه بهشمار میرود.