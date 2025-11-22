مجید مفیدی‌فر افزود: با توجه به تکمیل زیرسازی محور روستایی حسین‌آباد عرب در شهرستان میان‌جلگه در ماه گذشته، عملیات آسفالت گرم این مسیر با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان اجرا و به بهره‌برداری رسیده است. همچنین عملیات خاکی محور روستایی عشق‌آباد کهنه به طول ۲ کیلومتر با مشارکت دهیاری‌ها و صرف هزینه‌ای حدود ۳ میلیارد تومان به پایان رسیده است و به‌زودی عملیات آسفالت گرم آن آغاز خواهد شد.