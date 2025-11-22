اجرای عملیات راهداری با ۲۰ میلیارد تومان هزینه در نیشابور
عملیات راهداری با ۲۰ میلیارد تومان هزینه آبانماه امسال در شهرستانهای نیشابور و میانجلگه اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستانهای نیشابور و میانجلگه، گفت : در آبانماه امسال مجموعهای از طرحهای راهداری، ایمنسازی و اقدامات مرتبط با حملونقل جادهای در این شهرستانها اجرا شد که شامل بهسازی محورهای روستایی، اجرای آسفالت گرم در بزرگراهها، افزایش ایمنی و همچنین نظارت بر ناوگان حملونقل عمومی است.
مجید مفیدیفر افزود: با توجه به تکمیل زیرسازی محور روستایی حسینآباد عرب در شهرستان میانجلگه در ماه گذشته، عملیات آسفالت گرم این مسیر با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان اجرا و به بهرهبرداری رسیده است. همچنین عملیات خاکی محور روستایی عشقآباد کهنه به طول ۲ کیلومتر با مشارکت دهیاریها و صرف هزینهای حدود ۳ میلیارد تومان به پایان رسیده است و بهزودی عملیات آسفالت گرم آن آغاز خواهد شد.
رئیس اداره راهداری گفت: در بخش نگهداری راهها نیز اقدامات مؤثری از جمله تسطیح و تیغزنی ۸۰ کیلومتر راه، و لکهگیری ۱۲۰۰ مترمربع از مسیرها با استفاده از ۱۶۰ تن آسفالت سرد انجام شده که در مجموع ۴۰۰ میلیون تومان هزینه در برداشته است.
مفیدیفر اضافه کرد: طرح روکش آسفالت گرم محور کمربندی به طول ۸ کیلومتر و با اعتبار کل ۳۰ میلیارد تومان نیز ازدیگر طرح هایی است که در آبانماه امسال، با هزینه ۴ میلیارد تومان انجام شده است.