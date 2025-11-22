پخش زنده
امروز: -
به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، صبح امروز علیاصغر طهماسبی استاندار گلستان به همراه معاونان خود با سردار حسینی فرمانده سپاه نینوا استان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در این دیدار استاندار گلستان ضمن تبریک هفته بسیج از نقشآفرینی بسیج در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و امنیتی قدردانی کرد و بر ضرورت تقویت همکاریهای مشترک میان دستگاههای اجرایی و سپاه استان تأکید داشت.
سردار حسینی نیز در این جلسه گزارشی از برنامههای سپاه نینوا در هفته بسیج ارائه کرد و آمادگی این مجموعه برای پشتیبانی از طرحهای توسعهای و اجتماعی استان را اعلام کرد.