به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، صبح امروز علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان به همراه معاونان خود با سردار حسینی فرمانده سپاه نینوا استان دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در این دیدار استاندار گلستان ضمن تبریک هفته بسیج از نقش‌آفرینی بسیج در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و امنیتی قدردانی کرد و بر ضرورت تقویت همکاری‌های مشترک میان دستگاه‌های اجرایی و سپاه استان تأکید داشت.

سردار حسینی نیز در این جلسه گزارشی از برنامه‌های سپاه نینوا در هفته بسیج ارائه کرد و آمادگی این مجموعه برای پشتیبانی از طرح‌های توسعه‌ای و اجتماعی استان را اعلام کرد.