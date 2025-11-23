پخش زنده
رویداد فرهنگی و ورزشی شهر سهرورد با عنوان «میدان پویا» با مشارکت دانشآموزان سهروردی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ طرح «میدان پویا» با هدف ایجاد تحول در تربیت و توسعه جامعه و ترویج سبک زندگی فعال و سالم در شهر سهرورد برگزار شد.
این رویداد فرهنگی و ورزشی با مشارکت دانشآموزان دختر مدارس، اولیا و مربیان، بر محور پنج بخش اصلی از جمله «خانواده پویا» و «دانشآموز پویا» برنامهریزی شده است.
در جریان این رویداد، دانشآموزان در فعالیتهای ورزشی و مسابقات بومی و محلی شرکت کردند و غرفههای صنایع دستی، آش سنتی و نانهای محلی توسط مادران و دختران به نمایش گذاشته شد.
به گفته برگزارکنندگان، اجرای چنین فعالیتهایی ضمن کاهش فاصله نسلی میان مادران و دختران، به ارتقای سلامت روانی و جسمی کودکان و نوجوانان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی کمک میکند.
«میدان پویا» با محوریت خانه پویا، خانواده پویا و دانشآموز پویا تلاش دارد مسیر رشد متوازن جسمی، روانی و اجتماعی نسل آینده کشور را هموار کند و همافزایی میان ارکان تربیتی کودک و نوجوان را تقویت کند.