به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ طرح «میدان پویا» با هدف ایجاد تحول در تربیت و توسعه جامعه و ترویج سبک زندگی فعال و سالم در شهر سهرورد برگزار شد.

این رویداد فرهنگی و ورزشی با مشارکت دانش‌آموزان دختر مدارس، اولیا و مربیان، بر محور پنج بخش اصلی از جمله «خانواده پویا» و «دانش‌آموز پویا» برنامه‌ریزی شده است.

در جریان این رویداد، دانش‌آموزان در فعالیت‌های ورزشی و مسابقات بومی و محلی شرکت کردند و غرفه‌های صنایع دستی، آش سنتی و نان‌های محلی توسط مادران و دختران به نمایش گذاشته شد.

به گفته برگزارکنندگان، اجرای چنین فعالیت‌هایی ضمن کاهش فاصله نسلی میان مادران و دختران، به ارتقای سلامت روانی و جسمی کودکان و نوجوانان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کمک می‌کند.

«میدان پویا» با محوریت خانه پویا، خانواده پویا و دانش‌آموز پویا تلاش دارد مسیر رشد متوازن جسمی، روانی و اجتماعی نسل آینده کشور را هموار کند و هم‌افزایی میان ارکان تربیتی کودک و نوجوان را تقویت کند.