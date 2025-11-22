مدیرعامل صندوق توسعه و احیا به همراه معاونان خود و همچنین سید محمد رستگاری مدیر کل میراث فرهنگی یزد، امروز از بناهای تاریخی صندوق احیا در استان یزد بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،در این دیدار ، برزین ضرغامی و همراهان ، از خانه آقازاده در ابرکوه ، باغ صدری در تفت و باغ پهلوان پور در مهریز بازدید کردند و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت این بناها قرار گرفتند.

تسریع در فرآیند احیای بناها و همچنین رفع مشکلات حقوقی برخی بناها، از مهم ترین موضوعات سفر دو روزه مدیر عامل صندوق توسعه و احیا به استان یزد است .

مدیرعامل صندوق توسعه و احیا فردا از سایر بناهای تاریخی استان بازدید و از نزدیک با بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران بناها گفتگو خواهد کرد .

