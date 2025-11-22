به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: در پی دریافت خبر دپوی مقدار قابل توجهی شن و ماسه رودخانه‌ای داخل یک قطعه زمین بایر در بخش خشکبیجار شهرستان رشت، ماموران انتظامی منطقه پس از تحقیق و تایید صحت موضوع، به محل مورد نظر اعزام شدند و بیش از ۸۰۰ تن شن و ماسه رودخانه‌ای که به صورت غیرقانونی از بستر رودخانه برداشت و دپو شده بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت افزود: متهم ۳۸ ساله پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

وی با بیان اینکه برداشت بی‌رویه شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها باعث تخریب محیط زیست و بروز مشکلاتی مانند سیلاب و آسیب به گونه‌های جانوری و گیاهی ارزشمند می‌شود، از شهروندان خواست در صورت مشاهده برداشت غیرمجار شن و ماسه و یا هرگونه آسیب به محیط زیست، مورد را به سرعت از طریق سامانه ۱۱۰، به پلیس اطلاع دهند.