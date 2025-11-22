به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ مهدی حصاری گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر استخراج رمزارز در یک منزل مسکونی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی مالک منزل، با هماهنگی قضایی و همکاری نماینده شرکت توزیع برق به محل اعزام شدند و در بازدید از منزل مورد نظر ۲ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شد.

سرهنگ حصاری با بیان اینکه ارزش ریالی تجهیزات کشف شده حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، ادامه داد: مالک منزل شناسایی و دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.