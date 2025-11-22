پخش زنده
امروز: -
برگزاری صبحگاه و کلاس درس تربیت بدنی در فضای باز مدارس اصفهان و شهرهای مجاور برای فردا یک شنبه دوم آذرماه هم ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اداره اطلاعرسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان: مدارس استان اصفهان در روز یکشنبه دوم آذرماه تعطیل نیست و فرآیند آموزش به صورت عادی دنبال خواهد شد.
با توجه به شرایط زرد سکون نسبی هوا، تشکیل صبحگاه و کلاسهای درس تربیتبدنی در فضای باز مدارس در شهر اصفهان و شهرهای همجوار ممنوع بوده و مدیران مدارس ترتیبی اتخاذ کنند تا این برنامهها در فضای سرپوشیده برگزار شود.