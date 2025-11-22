پخش زنده
تیم فوتبال هوادار در رقابت با برق شیراز مجوز صعود به مرحله یک هشتم جام حذفی را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دیدار تیمهای فوتبال هوادار تهران و برق شیراز از ساعت ۱۴:۳۰ امروز شنبه در ورزشگاه انقلاب کرج از مرحله یک شانزدهم جام حذفی فصل جاری برگزار شد که با برتری ۳ بر یک هوادار به پایان رسید.
محمدمهدی طهماسبی در دقیقه ۱۵ و ۴۴ و حسین رنجبر در دقیقه ۸۵ برای هوادار و احمدرضا دهداری در دقیقه ۴۶ برای برق شیراز گلزنی کردند.
با این نتیجه هوادار به یک هشتم صعود کرد و نماینده شیراز از ادامه این رقابت ها حذف شد.