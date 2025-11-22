به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در آخرین روز از مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه تایلند، تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان در دیدار رده بندی برابر تیم کره‌جنوبی به میدان رفت و این بازی با نتیجه ۵۷ بر ۴۴ به سود تیم ملی کشورمان به پایان رسید و شاگردان سلطانی با ایستادن در جایگاه سوم مسابقات، موفق به کسب مدال برنز شدند.

عبدالجلیل قرنجیک و عرفان بخشنده به همراه اعضای تیم ملی توانستند در مسابقات آسیایی تایلند مدال برنز را کسب کنند.