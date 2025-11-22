پخش زنده
دو بسکتبالیست با ویلچر به نامهای عبدالجلیل قرنجیک و عرفان بخشنده که به همراه تیم ملی توانسته بودند در مسابقات آسیایی تایلند مدال برنز را کسب کنند صبح امروز در زادگاهشان تجلیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در آخرین روز از مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه تایلند، تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان در دیدار رده بندی برابر تیم کرهجنوبی به میدان رفت و این بازی با نتیجه ۵۷ بر ۴۴ به سود تیم ملی کشورمان به پایان رسید و شاگردان سلطانی با ایستادن در جایگاه سوم مسابقات، موفق به کسب مدال برنز شدند.
عبدالجلیل قرنجیک و عرفان بخشنده به همراه اعضای تیم ملی توانستند در مسابقات آسیایی تایلند مدال برنز را کسب کنند.