اداره فدرال هوانوردی آمریکا روز جمعه به شرکت‌های هواپیمایی بزرگ درباره اوضاع احتمالا خطرناک هنگام پرواز بر فراز ونزوئلا هشدار داد و از آنها خواست احتیاط در پیش بگیرند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری رویترز، در اخطاریه این سازمان به وخامت اوضاع امنیتی و تشدید فعالیت نظامی در داخل و اطراف ونزوئلا اشاره و اعلام شده است تهدید‌ها می‌تواند مخاطراتی برای هواپیما‌ها در همه ارتفاع‌ها ایجاد کنند.

بنیه نظامی آمریکا در منطقه در ماه‌های اخیر به شدت تقویت شده است که این شامل اعزام بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر نیروی دریایی آمریکا، دست کم هشت کشتی جنگی دیگر و هواپیما‌های اف-۳۵ می‌شود.

دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قایق‌هایی را که ادعا می‌شد حامل مواد مخدر بودند و سواحل ونزوئلا و دیگر کشور‌های آمریکای لاتین را ترک کردند، بمباران کرده است.

پرواز‌های مستقیم شرکت‌های هواپیمایی باری یا مسافربری آمریکا به ونزوئلا از سال ۲۰۱۹ به حال تعلیق در آمده است، ولی برخی شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی برای برخی پرواز‌های آمریکای جنوبی، بر فراز ونزوئلا پرواز می‌کنند.

"امریکن ایرلاینز" روز جمعه اعلام کرد در ماه اکتبر پرواز بر فراز ونزوئلا را متوقف کرده است.

"دلتا ایرلاینز" نیز اعلام کرد "مدتی قبل" پرواز بر فراز ونزوئلا را متوقف کرده است.

"یونایتد ایرلاینز" هنوز در این خصوص اظهار نظر نکرده است.

این دستور، شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی را ملزم می‌کند دست کم ۷۲ ساعت قبل از پرواز‌های برنامه ریزی شده، به این سازمان اطلاع دهند.

این دستور در عین حال پرواز‌ها را بر فراز این کشور ممنوع نکرده است.