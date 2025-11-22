هزار و ۲۰۰ نفر از مردم این روستا از خدمات پزشکی از جمله چشم پزشکی، دندان پزشکی و غربالگری رایگان گرو‌ه های جهادی برخوردار شدند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ همزمان با هفته بسیج و ایام فاطمیه، گروه‌های جهادی با مشارکت بنیاد علوی، طرح «شهید رئیسی» را در روستا‌ی «چشمه ماهی» هلیلان اجرا کردند.

«بیگی» مدیر اجرایی برنامه های بنیاد علوی در استان، گفت: جامعه هدف این طرح دهک‌های یک تا سه بودند که به‌صورت رایگان ویزیت و تحت پوشش خدمات پزشکی قرار گرفتند.

به گفته وی، علاوه بر خدمات تخصصی و عمومی پزشکی، بسته‌های بهداشتی نیز توسط جامعه پزشکی استان میان خانواده‌ها توزیع شد.

اجرای این طرح با استقبال خوب اهالی همراه بود و به گفته مسئولان، استمرار آن می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح بهداشت و درمان این منطقه محروم داشته باشد.

طرح‌های جهادی سلامت در هلیلان طی سال‌های اخیر با هدف کاهش محرومیت و دسترسی بهتر روستاییان به خدمات درمانی اجرا می‌شود و بنیاد علوی از نهاد‌های فعال در پشتیبانی این برنامه‌ها است.