هزاران دانشجو در کاراکاس ونزوئلا، در روز دانشجو در حمایت از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و انقلاب بولیواری تجمع کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پرس تی وی؛ این تظاهرات بر دفاع از صلح و حاکمیت متمرکز است.

مادورو از دانشجویان در میرافلورس استقبال کرد و از آنها می‌خواهد که به جهان - به ویژه آمریکا - بگویند که ونزوئلا خواهان صلح است و جنگ را رد می‌کند.

تنش‌های آمریکا و ونزوئلا پس از دستور ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای استقرار نظامی در کارائیب در ماه اوت افزایش یافت.