معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: با توجه به آلودگی هوا لازم است، گروههای حساس از تردد در فضای باز این استان خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد به نشان افزود: عموم شهروندان به ویژه گروههای حساس جامعه شامل سالمندان، خانمهای باردار، افرادی که سابقه بیماری تنفسی و قلبی دارند، از حضور در هوای باز و آزاد به ویژه نقاط پرتردد شهر خودداری کنند.
او با تأکید بر اینکه پیادهروی و دوچرخهسواری افراد در این روزها به حداقل برسد، تصریح کرد: در و پنجرههای رو به هوای آزاد هم بسته نگهداشته شود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: اگر شهروندان در داخل شهر با خودروی خود تردد میکنند، توصیه میشود سهمی در کاهش بار آلودگی داشته باشند و از تردد با وسیله نقلیه شخصی در هوای آلوده خودداری و سعی کنند از حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
محمد به نشان افزود: شهروندان اگر مجبور به تردد در داخل شهر با خودروی شخصی خود هستند، در صورت استفاده از بخاری خودرو، سیستم تهویه را در حالتی قرار دهند که از ورود هوای آلوده به داخل کابین خودرو خودداری شود و گردش هوا در داخل کابین انجام شود.