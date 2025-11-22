رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان از واژگونی یک سواری پژو ۲۰۶ و بروز حریق در محله رشتیان شهر رشت خبر داد.

حریق خودروی سواری به دلیل سرعت غیرمجاز و واژگونی در رشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ فتح‌اله نصیریان گفت: در پی گزارش یک مورد واژگونی و حریق خودرو در محدوده بلوار رشتیان شهر رشت، ماموران پلیس راهور و امدادی به سرعت به محل اعزام شدند.

وی افزود: با بررسی کارشناسان مشخص شد، سواری پژو ۲۰۶ که با سرعت بالا در بلوار رشتیان شهر رشت در حرکت بود، با بلوار میانی این خیابان برخورد و واژگون شده که بر اثر این حادثه، موتور خودرو دچار حریق شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان، علت وقوع حادثه را تخطی راننده خودروی سواری از سرعت مجاز در معابر شهری و ناتوانی وی در کنترل وسیله نقلیه اعلام کرد و گفت: راننده ۲۵ ساله خودرو دچار جراحت سطحی شد که با کمک نیرو‌های اورژانس، اکنون حال عمومی وی مساعد است.

سرهنگ نصیریان تاکید کرد: بی‌توجهی به اصول ایمنی و رانندگی با سرعت غیرمجاز از مهم‌ترین عوامل وقوع حوادث رانندگی است.