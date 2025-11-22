به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مراسم رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت بانک مرکزی که با حضور مدیران بانک مرکزی و بانک‌ها درحال برگزاری است، به بیان سخنانی درباره وضعیت فعلی بانک‌ها پرداخت و خواستار برخورد سریع و فوری با تخلفات بانک‌ها شد تا دیگر شاهد تجربه‌های مشابه بانک اینده نباشیم.

او با بیان اینکه اگر کاسه‌ای زیر نیم کاسه برخی بانک‌ها مخصوصا بانک‌های غیردولتی نیست، چرا شدیدا مقابل نظارت مقاومت می‌کنند؟ گفت: از تسهیلات تکلیفی که برای جهش تولید مسکن در نظر گرفته شده، چه میزان را بانک‌ها نتوانسته‌اند پرداخت کنند؟ ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان نتوانسته‌اند پرداخت کنند و باید سازمان مالیاتی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد جریمه از این بانک‌ها دریافت کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با طرح این پرسش که آیا سود‌هایی که بانک‌ها شناسایی می‌کنند، واقعا سود هستند؟ تصریح کرد: از طرفی در بانک‌های غیردولتی، باید دقت کنیم که این بانک‌ها خصوصی یا اختصاصی نیستند؛ چند درصد این بانک‌ها را یک شخص واحد می‌تواند داشته باشد؟ با اجازه بانک مرکزی نهایتا ۳۳ درصد، اما آیا یک نفر باید برای یک بانک تصمیم بگیرید؟ اگر یک نفر تصمیم گرفت، نباید بانک مرکزی به سراغ آن بانک برود؟

خدائیان گفت: در برخی موارد که بررسی کردیم مشخص شده، تسهیلات فقط به اشخاص خاصی پرداخت شده و با تسهیلات جدید هم اقساط تسهیلات قبلی پرداخت شده؛ تسهیلات را از بانک گرفته و ملکی را خریده‌اند و با چند برابر قیمت دوباره به بانک فروخته‌اند!

او گفت: نباید به انحلال بانک آینده افتخار کنیم، افتخارمان این است که به موقع ورود می‌کردیم و جلوی اضافه برداشت و زیان آن را می‌گرفتیم! خواهشم از مدیران عامل بانک‌ها این است که شفافیت را در اولویت کارتان قرار دهید؛ امروز که مدیرعامل هستید، ممکن است ۴ سال دیگر به سراغ شما بیایند برای کاری که در زمان مدیریت شما انجام شده است.

خدائیان تصریح کرد: باید به جایی برسیم که از نظارت سنتی سازمان بازرسی و بانک مرکزی خارج شویم؛ باید با استفاده از فناوری اطلاعات با رعایت محرمانگی به جایی برسیم که سیستم نسبت به تخلفات بانک‌ها هشدار دهد.