تمامی مقاطع تحصیلی مدارس و دانشگاههای شهر اصفهان و چند شهرستان دیگر در روزهای سهشنبه و چهارشنبه هفته جاری غیر حضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در پی پیش بینی تشدید شرایط آلودگی هوا از روز دوشنبه تا پایان هفته به منظور کاهش مواجه دانش آموزان با آلایندهها روزهای سه شنبه و چهار شنبه هفته جاری، آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی و دانشگاهها در شهر اصفهان و مناطق فلاورجان، خمینیشهر، شاهین شهر، برخوار، مبارکه و لنجان که در محدوده طرح جامع کاهش آلایندهها قرار دارند به صورت غیرحضوری خواهد بود.
منصور شیشه فروش افزود: همچنین مهدهای کودک، پیش دبستانی و مدارس استثنایی در مناطق یاد شده تعطیل است و مراکز فرهنگی، ورزشی و مسابقات ورزشی هم در این دو روز تعطیل خواهد بود و مادران شاغلی که دارای فرزند دانش آموز مقطع ابتدایی هستند، میتوانند با موافقت مدیران خود به صورت دورکاری فعالیت کنند.
وی ادامه داد: از روز سه شنبه هفته جاری تا پایان هفته بر اساس مصوبه کارگروه طرح زوج و فرد تردد خودروها از درب منزل و از ساعت ۸ تا ۱۳و ۱۶تا ۲۱ در شهر اصفهان اجرا میشود و پلیس راهور و حوزه ترافیک شهرداری در این خصوص برنامه ریزی خواهد کرد.
شیشه فروش با اشاره به تشدید برخورد با واحدهای آلاینده، گفت: هرگونه فعالیتی که موجب آلودگی هوا شود؛ از جمله خاکبرداری و آتش زدن بقایای گیاهی ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد و پلیس هم با خودروهای دودزا و بدون معاینه فنی بطور جدی برخورد خواهد نمود.