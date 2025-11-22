مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شد و دانشگاه ها و ادارات در شهرستان‌های آذربایجان‌غربی با یک ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز می کنند.

تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و تأخیر در شروع کار ادارات در شهرستان‌های آذربایجان‌غربی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛براساس تصمیم کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای آذربایجان‌غربی که عصر امروز تشکیل جلسه داد، با استناد به هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی استان مبنی بر پایداری هوا تا روز دوشنبه و تشدید آلاینده‌های جوی، موارد زیر برای روز یکشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید:

شهرستان مهاباد: تعطیلی کلیه مقاطع تحصیلی (از ابتدایی تا متوسطه)، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و همچنین ادارات و دستگاه‌های دولتی.

در شهرستان‌های ارومیه، اشنویه، نقده، سلماس، خوی، میاندوآب، بوکان، پیرانشهر و شاهین‌دژ: فعالیت‌های آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها در کلیه مقاطع تحصیلی (ابتدایی، متوسطه اول و دوم) و دانشگاه‌ها در این شهرستان‌ها غیرحضوری بوده و فعالیت ادارات و نهادهای دولتی در این شهرها با یک ساعت تأخیر آغاز خواهد شد.

توصیه‌های بهداشتی و اجرایی مطابق قانون هوای پاک: با توجه به استمرار شرایط کیفی هوا و ورود به وضعیت «قرمز» براساس ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون هوای پاک، رعایت موارد زیر به تمامی دستگاه‌های اجرایی، صنفی و شهروندان الزامی اعلام می‌شود:

پرهیز از تردد غیرضروری: کلیه گروه‌های حساس (کودکان، زنان باردار، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی) از خروج غیرضروری از منزل خودداری نمایند.ممنوعیت فعالیت ورزشی: کلیه فعالیت‌های ورزشی و بدنی در فضای باز برای تمامی گروه‌های سنی متوقف شود.

مدیریت ناوگان حمل‌ونقل: تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و اعمال محدودیت‌های ترافیکی موقت برای خودروهای شخصی (به ویژه خودروهای دیزلی و فاقد معاینه‌فنی) الزامی است.

کنترل فعالیت‌های صنعتی: فعالیت کارگاه‌ها و صنایعی که در شعاع ۵۰ کیلومتری کانون‌های آلودگی هوای استان واقع شده‌اند و فاقد سیستم‌های پالایشگر هستند، تا بهبود شاخص کیفی هوا متوقف می‌شود.

استفاده کمتر از خودروهای شخصی و استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی.

شهروندان محترم با رعایت موارد فوق، ضمن حفظ سلامت خود، در بهبود کیفیت هوا و کاهش آثار سوء این پدیده مشارکت فعالانه داشته باشند.