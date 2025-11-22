کارشناسان جهاد کشاورزی سوادکوه با حضور در روستای کلاریجان، از الگوهای موفق دامداری و باغداری این منطقه بازدید و برای رفع چالش‌های تولیدکنندگان برنامه‌ریزی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جمعی از کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه در آستانه هفته بسیج، در قالب برنامه‌ای میدانی از روستای کلاریجان بازدید کردند.

در این بازدید که با هدف بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های تولید در مناطق روستایی انجام شد، مجموعه دامداری چندمنظوره «رحمت قاسمی» مورد ارزیابی قرار گرفت. این مجموعه در زمینه‌های پرورش دام، مرغ بومی، تولید سبزی و صیفی‌جات و کشت گیاهان دارویی فعالیت دارد.

همچنین باغ ۵ هکتاری سیاه‌ریشه «غلامرضا نبی‌زاده» از دیگر واحدهای تولیدی بازدید شده بود که به گفته کارشناسان، با تکمیل سیستم آبرسانی امکان توسعه و افزایش عملکرد خواهد داشت.

این بازدید میدانی در چارچوب سیاست‌های جدید جهاد کشاورزی برای حمایت مستقیم از تولیدکنندگان و ایجاد بسترهای مهاجرت معکوس انجام شده است.