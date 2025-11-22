توسعه تعاملات اقتصادی خراسان رضوی و استان چلیابینسک روسیه با محوریت صنایع و معادن
دیدار رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با هیئت اقتصادی استان چلیابینسک روسیه در مشهد برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست با بیان اینکه این دیدار نقطه آغاز برنامهریزی برای تعریف طرحهای مشترک صنعتی، تقویت روابط تجاری و برگزاری نشستهای تخصصی رو در رو است، گفت: امید است همافزایی توانمندیهای دو منطقه به گسترش مبادلات، توسعه طرحهای صنعتی و تقویت جریان ارتباطات تجاری بیانجامد.
محمدرضا توکلیزاده با اشاره به ترکیب هیئت روسی متشکل از متخصصان صنایع و فعالان حوزه معدن بر اهمیت ورود به مذاکرات عمیقتر و تعریف طرحهای مشترک تاکید کرد و افزود: تنوع معادن خراسان رضوی و فعالیتهای گسترده استخراجی و فرآوری؛ زمینهای مناسب برای همکاری با گروه معدنی چلیابینسک است.
وی همچنین صنایع قطعهسازی را یکی از مزیتهای برجسته خراسان رضوی معرفی کرد که میتواند محور مؤثری برای آغاز تعاملات صنعتی و تبادل تجربه و فناوری باشد.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی پیشنهاد برگزاری نشستهای تخصصی رو در رو را برای تبادل مستقیم ظرفیتها و نیازها مطرح کرد.
دنیسنکو والری وادیموویچ، مدیر آژانس همکاریهای بینالملل استان چلیابینسک روسیه نیز در این نشست گفت: هدف از سفر هیئت تجاری چلیابینسک به مشهد آغاز مسیر همکاریهای مستقیم میان شرکتهای صنعتی دو منطقه است و بخش عمده هیئت اعزامی را نمایندگان شرکتهای صنعتی چلیابینسک تشکیل میدهند.
وی ابراز امیدواری کرد: این تعاملات، سنگ بنای همکاریهای پایدار و گسترده میان صنایع دو استان باشد و گفت: برنامهریزی برای همزمانی سفر آتی استاندار چلیابینسک به مشهد با یکی از نمایشگاههای تخصصی این شهر برای برگزاری نشستهای تجاری هدفمند انجام شده است.
تاکید بر کریدور شمال–جنوب و اعزام هیئتهای تخصصی
مدیر آژانس همکاریهای بینالملل چلیابینسک با تاکید بر اهمیت ژئواقتصادی خراسان رضوی و عبور یکی از مسیرهای اصلی کریدور تجاری شمال – جنوب از این استان، ضرورت همکاریهای مشترک را دوچندان دانست.
وادیموویچ گفت: چلیابینسک علاقهمند به تعمیق روابط صنعتی و تجاری با ایران است و شرکتهای روسی به دنبال شناسایی شرکای راهبردی در خراسان رضوی هستند.
وی خواستار دریافت تقویم نمایشگاههای آتی مشهد شد تا هیئتهای تخصصی چلیابینسک بتوانند برای حضور هدفمند برنامهریزی کنند.
در خاتمه این نشست، اعضای هیئت تجاری چلیابینسک در قالب نشستهای رو در رو با جمعی از تولیدکنندگان و تجار خراسان رضوی به گفتوگو و تبادل نظر پرداختند.