به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در همایش بازار سرمایه ایران، گفت: ۱۸۰ میلیارد دلار تولید گاز و نفت داریم و با ۱۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف، می‌توان معیشت، سرمایه‌گذاری و توسعه را اصلاح کرد.

رئیس جمهور با توجه به توسعه روابط خارجی، تصریح کرد: گشایش‌های خوبی به واسطه حضور ایران در گروه کشورهای بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اوراسیا، ایجاد شده است.