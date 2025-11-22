پخش زنده
رئیس جمهور گفت: ۱۸۰ میلیارد دلار تولید گاز و نفت داریم و با ۱۰ درصد صرفهجویی در مصرف، میتوان معیشت، سرمایهگذاری و توسعه را اصلاح کرد.
رئیس جمهور با توجه به توسعه روابط خارجی، تصریح کرد: گشایشهای خوبی به واسطه حضور ایران در گروه کشورهای بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اوراسیا، ایجاد شده است.