فرماندار دهلران در نشست بررسی مطالبات بخش دشت عباس از اجرای ده‌ها طرح عمرانی، اقتصادی و خدماتی به ارزش حدود ۲.۵ همت در این بخش خبر داد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «مراد یگانه» فرماندار ویژه دهلران در نشست با اهالی دشت‌عباس، با تأکید بر اینکه عدالت در توزیع اعتبارات موجب پیشرفت مناطق مختلف دهلران می‌شود، اظهار داشت: دولت تاکنون بیش از دو هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان در این بخش سرمایه‌گذاری کرده است که از این میزان، یک هزار میلیارد تومان برای احداث نیروگاه خورشیدی ۲۸ مگاواتی و ۸۰۰ میلیارد تومان برای ساخت پل «یازهرا (س)» از محل مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت اختصاص یافته است.

وی اجرای ۴۴ هزار مترمربع آسفالت معابر روستایی، احداث گلخانه توزیع نشا، حفر و تجهیز چاه‌های کشاورزی، ارائه تسهیلات حوزه دامپزشکی و خرید ماشین‌آلات کشاورزی، احداث راه روستا‌های «مطارفه، صمانه و ابوغویر»، روکش آسفالت و گازرسانی به روستا‌های «شیخ نوروز» و «ظهیری» را از طرح‌های مهم دولت در دشت‌عباس عنوان کرد.

فرماندار ویژه دهلران همچنین از اصلاح شبکه برق، حفر چاه‌های آب شرب، تأمین آب آشامیدنی چند روستا، اجرای طرح‌های مخابراتی، ساخت مدارس در پنج روستا و تخصیص اعتبار به شهرداری دشت‌عباس خبر داد.

به گفته وی، ۲۵ کیلومتر از پروژه چهارخطه دهلران–اندیمشک تا دهه فجر زیر بار ترافیک می‌رود و تمام مسیر تا اربعین آینده چهارخطه خواهد شد.

حجت‌الاسلام «امین عظیمی‌فر» امام‌ جمعه دهلران نیز در این نشست، تهیه نهاده‌های کشاورزی، بیمه کشاورزان، تأمین حقابه سد کرخه، راه‌اندازی نمایندگی اداره حج و اوقاف، اختصاص آمبولانس، تسریع در طرح‌های چهارخطه و به‌کارگیری نیرو‌های بومی در شرکت‌های نفتی را از مطالبات اصلی مردم عنوان کرد.

دهیاران، اعضای شورا‌های اسلامی و نمایندگان کشاورزان نیز در ادامه نشست، مسائل و مشکلات روستا‌های خود را مطرح کردند.

بخش دشت‌عباس از مناطق مهم و کشاورزی شهرستان دهلران است که به دلیل مجاورت با مرز، ظرفیت‌های انرژی و اراضی حاصلخیز، همواره در اولویت طرح‌های توسعه‌ای دولت قرار داشته است.

طرح‌های اخیر با هدف ارتقای زیرساخت‌ها، بهبود معیشت روستایی و افزایش بهره‌وری کشاورزی اجرا می‌شود.