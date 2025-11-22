پخش زنده
امروز: -
تیم فولاد هرمزگان به قهرمانی گروه اول لیگ برتر والیبال ساحلی در هفته نخست دست یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاههای برتر مردان ایران سال ۱۴۰۴ از چهارشنبه ۲۸ آبان با حضور ۱۲ تیم در دو گروه مقدماتی زیر آغاز شد:
گروه A: فولاد هرمزگان، شهداب بافق، پاس بندر ترکمن، استقلال خراسان رضوی، شهداب جوان بافق و پاس آق قلا
گروه B: پیکان بندر دیر، پارس جنوبی عسلویه، رازین پلیمر تهران، شهرداری مراغه، همای کیش و نماینده سمنان
مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال ساحلی امسال در هر گروه و هر هفته بصورت یک تور در دو گروه سه تیمی آغاز میشود و پس از انجام مرحله گروهی تمامی تیمها به مرحله حذفی، سپس نیمه نهایی، رده بندی و نهایی می روند و در نهایت قهرمان هر هفته مشخص میشود.
دیدارهای هفته نخست لیگ برتر والیبال ساحلی در گروه یک که از پنجشنبه ۲۹ آبان شروع شده بود، امروز شنبه (یکم آذر) با دو دیدار ردهبندی و فینال پیگیری شد و نتایج زیر به دست آمد:
دیدار ردهبندی: پاس بندرترکمن ۲ – شهداب بافق یک (۲۱ بر ۱۳، ۳۲ بر ۳۴ و ۱۵ بر ۱۱)
فینال: استقلال مشهد صفر – فولاد هرمزگان ۲ (۱۳ بر ۲۱ و ۱۹ بر ۲۱)
بدین ترتیب فولاد هرمزگان به مقام قهرمانی در این گروه رسید و تیمهای استقلال مشهد و پاس بندر ترکمن در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتند.
دیدارهای گروه دوم نیز جمعه ۳۰ آبان با قهرمانی پیکان بندر دیر به پایان رسید.