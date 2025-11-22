به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام باشگاه سپاهان، پس از تکمیل آزمایش‌های گروه پزشکی تیم سپاهان، آریا شفیع‌دوست، بازیکن ملی‌پوش سپاهان که در تیم ملی امید به دلیل مصدومیت، از ناحیه رباط صلیبی از بازی تعویض شد حداقل ۶ ماه از میادین دور خواهد بود.

جراحی و مراحل درمانی او به زودی و پس از انجام فرایند‌های اولیه آغاز می‌شود.

فصل گذشته مهدی لیموچی وینگر سپاهان و پیش از آغاز فصل جدید هم محمد کریمی هافبک زرد پوشان با مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی مواجه شده بودند.