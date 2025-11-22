به‌ مناسبت هفته بسیج، یک دوره مسابقات چهارجانبه فوتبال نوجوانان استان به میزبانی روستای رحمت‌آباد بخش کمالان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ موسوی، فرمانده پایگاه بسیج روستا و مدیر برگزاری رقابت‌ها گفت:. تیم‌های آکادمی علی یحیی‌نژاد، شهدای رحمت‌آباد، سپاهان گرگان و آکادمی سهراب در این دوره حضور داشتند که در پایان، سپاهان گرگان عنوان قهرمانی را به‌دست آورد.

رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم شهرستان علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه این مراسم گفت: از محل توازن، ۱۹۸ میلیارد تومان اعتبارات برای حوزه ورزش و جوانان شهرستان علی آبادکتول اختصاص یافته که این اعتبار در تکمیل سالن‌های نیمه‌تمام، ساخت سالن‌های ورزشی جدید و احداث زمین چمن مصنوعی هزینه خواهد شد.