در نشست هم اندیشی فدائیان ولایت ۲ بر لزوم تعامل و هم افزایی بیشتر بسیجیان و نیروهای انتظامی برای توسعه امنیت و فرهنگ عمومی جامعه تاکیدشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سردار فتح الله جمیری فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع)، در حاشیه دومین نشست هماندیشی «فدائیان ولایت» که با حضور فرماندهان سپاه، روسای پلیس و مسئولان حوزههای مقاومت خواهران برگزار شد، بر همافزایی هرچه بیشتر میان نیروهای بسیج و انتظامی استان قم تاکید کرد.
فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع)، هدف از این جلسات را کاهش آسیبهای اجتماعی و توسعه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانست وافزود: جلسه اولیه در مقر فراجا و با حضور حوزههای مقاومت برادر برگزار شد که بی تردید بحثهای فیمابین، منجر به همافزایی و تعاملات بیشتر و مطمئناً نتایج موثر و چشمگیرتر در سطح استان خواهد شد.
جمیری با اشاره به اینکه دومین جلسه «فدائیان ولایت»، امروز در مجموعه سپاه استان قم با حضور سردار میرحیدری فرمانده فراجا استان، مجموعه فراجا، روسای پلیس، خواهران ناجا و فرماندهان حوزههای مقاومت خواهران برگزار شدتصریح کرد: بحثهای کاربردی صورت گرفته در این جلسه مطمئناً میتواند در بخشهای مختلف فرهنگی و اجتماعی، کاهش آسیبهای اجتماعی، و توسعه مخاطبین ما در مجموعه بسیج و نیروی انتظامی بسیار موثر واقع شود.
وی گفت: مقرر شد تا جلسات تخصصی و کاربردی بین مجموعههای مختلف پلیس با مجموعه خواهران بسیج صورت گیرد تا بتوانیم از متن آنها، ابلاغیهها و دستورالعملهایی استخراج کنیم و با ابلاغ آنها، وضعیت استان را بهبود بخشیم.
سردار محمدرضا میرحیدری فرمانده نیروی انتظامی استان قم، در این جلسه با تقدیر از مجاهدتهای خواهران بسیجی، نقش آنان را برجسته توصیف کرد وگفت: ضمن عرض تبریک هفته بسیج بر همه بسیجیان غیور، امروز مفتخریم که در جهت قدرشناسی و سپاس از مجاهدتهای خاموش خواهران بسیجیمان در جمع فرماندهان حوزههای بسیج سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) حضور پیدا کنیم. نقش خواهران در عرصههای مختلف، بویژه در دفاع از ولایت با تأسی از حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (س)، بسیار برجسته و قابل توجه است.