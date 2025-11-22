مصرف آنتیبیوتیک در ایران، دو تا سه برابر میانگین جهانی
مصرف آنتیبیوتیک در ایران دو تا سه برابر میانگین جهانی و چندین برابر برخی کشورهای اروپایی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد امروز در نشست خبری به مناسبت «هفته جهانی مقاومت میکروبی» با هشدار درباره وضعیت نگرانکننده مصرف آنتیبیوتیک در کشور افزود: مصرف آنتیبیوتیک در پیک ویروسی فعلی آنفلوآنزا- کرونا به معنای گرفتن یک بلیط مستقیم برای زودتر رسیدن به آمار بالای مرگهای ناشی از مقاومت میکروبی است.
دکتر علیرضا صداقت با بیان اینکه برای کنترل این وضعیت، ابتدا باید علل افزایش مصرف آنتی بیوتیکها را به طور واقعبینانه دید، ادامه داد: در چرخه تجویز و مصرف آنتیبیوتیک، نمیتوان فقط یک گروه را مقصر دانست. پزشک، بیمار، داروخانه، بیمهها و حتی ساختار اقتصادی و فرهنگی نظام سلامت، همگی در شکلگیری این بحران سهم دارند.
وی با اشاره به تجربههای متعدد پزشکان در برابر درخواست اجباری بیماران بیان کرد: بسیاری از بیماران چه در مطب و چه در درمانگاه، تا زمانی که آنتیبیوتیک دریافت نکنند، احساس نمیکنند درمان شدهاند. گاهی بیمار تا حدی اصرار میکند که پزشک عملاً تحت فشار قرار میگیرد و این چرخه غلط سالها ادامه دارد.
دکتر صداقت افزود: گاهی بیماران به دلیل دغدغه مالی یا محدودیت زمانی، امکان مراجعه مجدد ندارند و اصرار میکنند همان ابتدا داروی قوی دریافت کنند، این موضوع ارتباط علمی پزشک و بیمار را مخدوش میکند.
وی با اشاره به آمارهای غیررسمی از کاربرد و مصرف بی رویه آنتیبیوتیکها گفت: حدود ۳۰ درصد از داروهایی که در خانهها ذخیره میشود، آنتیبیوتیک است.
صداقت افزود: این یعنی بسیاری از خانوادهها بدون مراجعه به پزشک، خودسرانه درمان را آغاز میکنند. در حالی که ممکن است اصلا آنتیبیوتیک لازم نبوده یا نوع صحیح آن در دسترس نباشد.
وی ادامه داد: مصرف ناقص دوره درمان یا شروع خودسرانه داروی باقیمانده در خانه، از عوامل مهم ایجاد مقاومت میکروبی است.
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد یکی از مشکلات اصلی نظام سلامت را نبود اصلاحات بنیادی دانست و گفت: در سالهای گذشته طرحهای مختلفی بدون بررسی کارشناسی اجرا شد؛ از جمله طرح تحول سلامت و برخی طرحهای دارویی. نتیجه این تصمیمات، افزایش بار اقتصادی بر پزشکان و بیماران و بیاثر شدن بسیاری از اقدامات مثبت در حوزه سلامت بود.
صداقت با بیان اینکه مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک یک مسئله فردی نیست، یک مسئولیت اجتماعی است، افزود: اگر فردی بیرویه مصرف کند، ممکن است بیمار دیگری که حتی یک دوز هم بدون نیاز مصرف نکرده، با میکروب مقاوم مواجه شود و جانش به خطر بیفتد. همه باید دست به دست هم بدهیم تا این چرخه خطرناک متوقف شود.