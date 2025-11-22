به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، همزمان با هفته بسیج، اهالی روستای قوپی باباعلی مهاباد در همایشی خانوادگی و پیاده‌روی شرکت کردند و یاد و خاطره شهدا را با عطرافشانی مزار شهدای روستا گرامی داشتند.

در ادامه این برنامه، گروه پزشکی جهادی بسیج جامعه پزشکی با حضور در این روستا خدمات درمانی و بهداشتی رایگان به مردم ارائه کردند. اهالی با استقبال از حضور تیم پزشکی، خواستار استمرار چنین طرح‌هایی در مناطق محروم شدند.

اسلام خیری، مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی سپاه مهاباد در این زمینه گفت:بسیج جامعه پزشکی در راستای رسالت خود برای خدمت به اقشار کم‌درآمد، امروز در ششمین حضور خود در مناطق کم‌برخوردار به قوپی باباعلی آمد. تیم ما شامل پزشک عمومی، دارویار و متخصص زنان و زایمان بود تا خدمات جامع درمانی و بهداشتی ارائه شود.

وی افزود: اعزام تیم‌های پزشکی در هفته بسیج نمونه‌ای روشن از توجه به سلامت روستاییان و حمایت از اقشار محروم است.

پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری، حداقل چهار اکیپ پزشکی دیگر نیز به مناطق محروم شهرستان مهاباد اعزام شوند تا دسترسی مردم به خدمات درمانی آسان‌تر شود.