به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سفیر کره جنوبی در دیدار با استاندار اصفهان گفت: خیلی خوشحال هستم که آرزوی دیرینه من یعنی سفر به اصفهان محقق شد.

کیم جون پیو افزود:امروز با فعالان اقتصادی اصفهان گفتگوی سازنده‌ای داشتم بطوریکه با ظرفیت‌های قابل توجه این فعالان در استان آشنا شدم.

وی گفت: بستر‌های لازم برای همکاری دوطرفه اصفهان با کره جنوبی فراهم است که انتظار می‌رود آقای استاندار از این ظرفیت حمایت لازم را داشته باشد.

استاندار اصفهان هم با تبریک روز اصفهان (اول آذر) در این دیدارگفت:استان اصفهان با ۱۱۴ شهر و هزار روستا یک استان پهناور و بزرگ است.

مهدی جمالی نژاد افزود: استان اصفهان از ۲۲ هزار جاذبه تاریخی برخوردار است.

وی گفت: شهر اصفهان از گذشته در مسیر راه ابریشم بوده و ارتباط منسجمی با شهر‌های این مسیر داشته است.

استاندار ادامه داد:هنوز هم در تلاش هستیم مسیر راه ابریشم باز باشد.

مهدی جمالی نژاد افزود: تجارت فرصتی برای گسترش ابعاد جدیدی از ارتباط‌ها را فراهم می‌کند.

مهدی جمالی نژاد گفت: اصفهان در حوزه‌های ادب، دانش، فرهنگ، صنعت حرف‌های زیادی برای گفتن داردو در حال حاضر اولین و بزرگترین‌ترین شهرک علمی و تحقیقاتی کشور در اصفهان شکل گرفته است و اصفهان مرکز صنایع پیشرفته است.

استاندار اصفهان اشاره‌ای هم به موسسه رویان، صنایع هواپیما سازی هسا در استان داشت و افزود: اینها نشان از ظرفیت‌های بالای اصفهان در حوزه علم و فناوری است.

مهدی جمالی نژاد افزود:صنایع مادر و بزرگ کشور هم در استان فعال هستند و شهر اصفهان با سهرت‌ترین شهر کشور در حوزه صنایع دستی است.

وی گفت:اصفهان با خیلی از شهرهای بزرگ دنیا خواهر خوانده است.

استاندار اصفهان تصریح کرد:گونه‌های مختلف گردشگری در اصفهان یافت می‌شود.

جمالی نژاد افزود:ضریب ماندگاری مسافر در استان بخاطر جاذبه‌های متنوع زیاد است و خیلی از سلیقه‌ها رو پوشش می‌دهد.