رزمایش جهادگران فاطمی با هدف خدمترسانی و مطالبهگری مردمی در مناطق محروم همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، جانشین سپاه ناحیه همدان از برگزاری رزمایش جهادگران فاطمی در سومین روز از هفته بسیج خبر داد و گفت: این رزمایش با هدف خدمترسانی مستقیم، رسیدگی میدانی به مشکلات مردم و مطالبهگری از مسئولان در مناطق محروم همدان برگزار شد.
سرهنگ مهدی کدخدامرادی افزود: در این برنامه، ویزیت رایگان پزشکی، کلاسهای جهاد علمی، مشاوره در حوزه ازدواج، آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از طلاق، همچنین حضور اتحادیههای صنفی مانند اتحادیه کفش، تعمیر لوازم خانگی و خدمات خودرویی برای ارائه خدمت رایگان به مردم انجام شد.