با آغاز فصل سرما، اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارت‌های احتمالی در دستور کار کشاورزان، باغداران و صاحبان ادوات کشاورزی در مهاباد قرار گرفته است؛ از برداشت به موقع محصولات تا تنظیم دمای محیط گلخانه‌ها و واحد‌های دامی.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در مهاباد، کشاورزان و باغداران با هدف حفظ محصولات و تجهیزات خود، اقدامات پیشگیرانه زمستانی را آغاز کرده‌اند.

آقای باغبان، یکی از رانندگان مهابادی، در حال بارگیری محموله سیب به مقصد کرمان است تا محصولات برداشت شده به موقع به بازار برسند.

همچنین، سردخانه‌داران با تدابیر ویژه برای مقابله با سرمای شدید، شرایط لازم برای نگهداری محصولات را فراهم کرده‌اند.

رسول سعیدیان، معاون فنی جهاد کشاورزی مهاباد، با تأکید بر اهمیت آماده‌باش سردخانه‌ها گفت: تنظیم دمای مناسب و نظارت دقیق، از اصلی‌ترین اقداماتی است که از خسارت‌های احتمالی جلوگیری می‌کند.

کشاورزان نیز با سرعت بخشیدن به برداشت محصولات، تلاش می‌کنند میزان آسیب ناشی از سرما را کاهش دهند. یکی از چغندرکاران مهاباد گفت که برداشت سریع و بسته‌بندی به موقع محصولات، نقش مهمی در جلوگیری از افت کیفیت دارد.

علاوه بر این، حفاظت از ادوات و تجهیزات کشاورزی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کشاورزان، تراکتورداران و مکانیک‌ها با انجام تعمیرات و پوشش‌های محافظتی، آماده مواجهه با شرایط سخت زمستانی هستند.

این اقدامات پیشگیرانه بخشی از تمهیدات همگانی کشاورزان، باغداران و سردخانه‌داران مهاباد برای کاهش خسارت‌های احتمالی و حفظ کیفیت محصولات در فصل سرد سال به شمار می‌رود.