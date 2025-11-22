خبر‌هایی از برگزاری یادواره ۳۳ شهید دانش آموز و ۴ شهید فرهنگی آزادشهر تا خدمات مختلف گروه‌های جهادی به اهالی روستای مرزی آق لر شهرستان مراوه تپه را در این بسته خبری ببینید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و همچنین بزرگداشت هفته بسیج یادواره ۳۳ شهید دانش آموز و ۴ شهید فرهنگی آزادشهر برگزار شد.

میز خدمت در روستای نصر آباد گرگان برگزار شد و اهالی این خواسته‌ها و مشکلات خود را با مسئولان مطرح کردند.

همچنین در میز خدمت روستای ازدار تپه آزادشهر مردم رو در رو مشکلات خود را با مسئولان این شهر مطرح کردند.

به مناسبت هفته بسیج کاروانی از خودرو‌های امدادی و خدماتی با حضور در محله کم‌برخوردار شهید سلامی، در بندر ترکمن خدمات به ساکنان این منطقه ارائه کردند.

به همت گرده جهادی، بیش از ۳۰۰ نفر از اهالی بخش کوهسارات مینودشت از ویزیت رایگان بهره‌مند شدند و ۱۵۰ نفر نیز عینک رایگان دریافت کردند.

به مناسبت هفته بسیج اهالی روستای مرزی آق لر شهرستان مراوه تپه از خدمات مختلف گروه‌های جهادی از خدمات پزشکی، اجتماعی و فرهنگی ورزشی بهره‌مند شدند.