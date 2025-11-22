پخش زنده
استاندار گیلان گفت: این رویداد گام نخست، اما مهمی برای استفاده مطلوب از ظرفیتهای بالقوه دریای خزر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس عصر امروز در جلسه قدردانی از دستاندرکاران برگزاری اجلاس استانداران استانهای حاشیه دریای خزر، با تأکید بر اهمیت این رویداد بزرگ، گفت: این اجلاس گامی نخست، اما محکم برای گسترش همکاریهای ۵ کشور ساحلی دریای خزر است.
وی با بیان اینکه آشکار شدن دستاوردهای چنین اجلاسهایی به زمان نیاز دارد، افزود: از ظرفیتهای دریای خزر در حوزه شیلات، حمل و نقل، ترانزیت و گردشگری تاکنون استفادههای فراوانی شده، اما این کاربری تا سطح مطلوب فاصله زیادی دارد که این امر به گفتوگوهای مشترک با کشورهای همسایه نیازمند است که اجلاس رشت آغاز این مسیر بود و در آینده باید شاهد افزایش اینگونه نشستها باشیم.
استاندار گیلان با مقایسه حجم تجارت کشورهای ساحلی خزر، گفت: روسیه سالانه حدود ۹۰۰ میلیون تن صادرات دارد، اما تنها یک درصد آن از مسیر خزر جابهجا میشود، در ایران هم فقط ۵ درصد صادرات و واردات از طریق این دریا انجام میشود در حالی که میتوان از این مسیر بهره بیشتری برد.
وی تکمیل زیرساختها و تدوین برنامه عملیاتی برای استفاده از آنها را ۲ ضرورت مهم در حوزه دریای خزر دانست و گفت: همایشهای مشترک میان کشورهای حاشیه دریای خزر میتواند دریچهای تازه برای استفاده حداکثری از این ظرفیتها ایجاد کند و امیدواریم دریای خزر در آینده جایگاهی مشابه خلیج فارس داشته باشد.