رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: توسعه صندوق‌های رمزارز نیازمند شفافیت، حل چالش‌های حقوقی و فنی و مقابله با ریسک پول‌شویی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما علی‌اکبر ایرانشاهی در پنل فناوری‌ها، رمزارایی‌ها و تحول دیجیتال در بازار سرمایه که در حاشیه همایش سالانه بازار سرمایه برگزار شد، با اشاره به آغاز جدی ورود منابع به حوزه کریپتو در اواخر سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیان کرد: در آن سال‌ها اعداد و ارقام قابل‌توجهی مطرح می‌شد و دغدغه نهاد ناظر نسبت به شفافیت و مدیریت این حوزه همواره وجود داشت. بررسی این‌که آیا باید این حوزه را رها کنیم یا مقررات لازم را اعمال کنیم، از همان زمان آغاز شد.

رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: نهاد ناظر ابتدا باید مشخص کند چه مشکلی قرار است حل شود. مسائل مربوط به شفافیت، هزینه‌های بالای عملیات پس از معاملات و مشکلات معاملات ثانویه، از جمله دغدغه‌های اصلی در گام اول بود.

ایرانشاهی هم‌چنین به تعارض قوانین و چالش‌های حقوقی در زمینه توکن‌سازی املاک و مستغلات اشاره کرد و گفت: با قانون جدید، مالکیت صرفاً بر اساس سند رسمی شناخته می‌شود؛ بنابراین مسائل حقوقی، آثار حقوقی و اختلاف‌نظر‌های مختلف در این زمینه هم‌چنان وجود دارد و باید حل و فصل شود.

رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تأکید بر اهمیت مقابله با ریسک پول‌شویی و فعالیت‌های غیرقانونی، بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ مجوز توکن‌سازی یونیت‌های سه نوع صندوق سرمایه‌گذاری صادر شد و طی یک سال و نیم تجربیات ارزشمندی کسب شد.

وی درباره چالش‌های فنی و اجرایی افزود: ضروری است که مطمئن شویم معاملات در بستر بلاک‌چین انجام می‌شود و اختلافات مربوط به تصفیه و مسئولیت ناشر توکن، کاستودین و پلتفرم به‌صورت شفاف روشن شود.

ایرانشاهی در پایان با اشاره به تجربه جهانی در صندوق‌های رمز ارزی گفت: مسائل جدی حقوقی، فقهی و اجرایی وجود دارد. موضوعاتی مانند تبدیل دارایی به ریال، نرخ تسعیر و قابل اتکا بودن معاملات باید با دقت بررسی شود تا بستر توسعه صندوق‌های رمزارز فراهم شود.